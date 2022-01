Vlhova führt im Schladming-Slalom - ÖSV-Läuferinnen hinten

Petra Vlhova liegt nach dem ersten Slalom-Durchgang der alpinen Ski-Frauen in Schladming in Führung und ist damit dem vorzeitigen Gewinn der kleinen Weltcup-Kugel wieder einen Schritt nähergekommen. Auf Platz zwei landete die Deutsche Lena Dürr (+0,27 Sekunden), US-Star Mikaela Shiffrin klassierte sich mit 0,42 Sekunden Rückstand an der fünften Stelle.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Vlhova gibt auch im Schladming-Slalom das Tempo vor

Vorerst keinen absoluten Spitzenplatz gab es für die ÖSV-Läuferinnen, Katharina Liensberger war als beste Österreicherin nach 30 Läuferinnen Achte (+0,79).