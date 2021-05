Volleyball-Damen in der Silver League auf Finalkurs

Österreichs Volleyball-Damen mit Victoria Deisl und Lilly Hager aus Salzburg feierten in der CEV European Silver League den zweiten 3:0-Sieg in Folge, schlugen am Sonntag in Luxemburg die Gastgeberinnen 25:19, 25:15, 25:13 und sind mit sechs Punkten aus dem ersten Vorrundenturnier auf Final-4-Kurs.

SN/gepa Victoria Deisl und Lilly Hager.

Ab Freitag stehen in Maribor die letzten Gruppenspiele auf dem Programm. Rotweißrot trifft zunächst auf Luxemburg, dann auf Israel und zum Abschluss wartet der ungeschlagene Tabellenführer Slowenien. Das Final-4 steigt am 11. und 12. Juni ebenfalls in Maribor. Wie schon am Freitag gegen Israel ließen die ÖVV-Damen auch gegen den Außenseiter nichts anbrennen. Die Luxemburgerinnen starteten zwar besser in die Partie, führten u.a. 4:0 und 9:7, doch ab Mitte des ersten Satzes übernahm das Team von Headcoach Jan de Brandt das Kommando und dominierte bis Beginn des dritten Durchgangs. Die Luxemburgerinnen bäumten sich zwar noch einmal auf, legten bis zum 8:7 vor, doch es war nur ein Strohfeuer. Mit neun Punkten in Folge sorgten die Österreicherinnen für klare Verhältnisse und verwerteten nach nur 65 Minuten ihren ersten Matchball. Topscorerinnen waren Kapitänin Nikolina Maros (14) und Anamarija Galic (13). ÖVV-Kapitänin und Match-Topscorerin Nikolina Maros sagte: "Wir sind sehr zufrieden, wir haben zwei Spiele gewonnen und sind bereit für das nächste Turnier in Maribor. Zuvor geht es wieder nach Steinbrunn, wo wir regenerieren und uns auf die kommenden Spiele vorbereiten werden. Ich denke, in Maribor starten wir nochmals durch"