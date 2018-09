Volleyball-Damen starten mit Sieg über Vizemeister

Die PSVBG Salzburg feierte zum Auftakt der 2. Damen-Bundesliga einen 3:0-Heimerfolg über Klagenfurt.

Genau so hat sich Trainer Uli Sernow den Saisonstart seiner Volleyball-Damen in der 1. Bundesliga vorgestellt. Angeführt von Annija Abolina, die 20 Punkte erzielte, fertigte die PSVBG Salzburg am Samstag in Rif Vizemeister Klagenfurt mit 3:0 (24, 12, 20) ab.

"So ein Auftaktsieg ist natürlich wichtig für das eigene Selbstvertrauen und zeigt, dass der Aufwand, den wir in den sieben Wochen Vorbereitung betrieben haben, richtig war", erklärt der Deutsche. Zwar brauchten seine Damen ein wenig, um in die Partie zu finden. Nachdem sie aber den umkämpften ersten Satz für sich entschieden hatten, dominierten sie den Rest der Begegnung klar.

Besonders zufrieden zeigte sich Sernow mit der Leistung im Blockspiel und in der Feldabwehr. "16 Blockpunkte von uns gegen fünf von Klagenfurt sprechen eine sehr deutliche Sprache. Darauf können wir aufbauen", meint der Coach, der heuer eine enge Meisterschaft erwartet. "Die Ergebnisse der ersten Runde zeigen, dass es eine sehr schwere Liga mit vielen starken Teams sein wird."

Das Herren-Team der PSVBG startet erst nächsten Samstag in die 2. Bundesliga. Dabei steht zum Auftakt gleich das Derby beim TV Oberndorf an.