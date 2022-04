Das plötzliche Ende einer verrückten Saison

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen einigten sich die Vereine auf eine Verkürzung des Play-offs. Damit bestreitet die PSVBG Salzburg ihre Saison-Finish bereits am Samstag im Rahmen eines Doppels mit den Herren in Rif.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Do widzenia, Magdalena: Zuspielerin Magdalena Karpinska aus Polen sagt Adieu.

Wochenlange Unterbrechungen, Verschiebungen und Absagen - zum Verlauf dieser durch Corona massiv beeinträchtigten Saison passt das Finish dazu. Eigentlich hätte die PSVBG Salzburg noch das Rückspiel gegen Klagenfurt in der ersten Runde um die Plätze fünf bis acht bestreiten sollen. Stattdessen wurde kurzerhand beschlossen, nur das 0:3 aus dem Hinspiel zu werten. Somit wird am Samstag (19, Rif) gegen Eisenerz/Trofaiach bereits der Saison-Kehraus begangen. Der Sieger diese Partie belegt Platz sieben. Bereits davor treffen die Zweitliga-Herren der PSVBG auf die Supervolleys OÖ (16.30), am Sonntag schlagen Bernhard Richter und Co. bei den Steelboys in Linz zum letzten Mal auf. Mit einigen Ausfällen wegen Krankheiten, Verletzungen und Nationalteam-Einsätzen fügt sich das etwas plötzliche Finale nahtlos in den turbulenten Verlauf der vergangenen Monate. Der leidgeprüfte Salzburg-Trainer Uli Sernow sagt: "Leider haben wir von 28 Spielen nur in acht Spielen alle Spielerinnen, wegen Coronaausfällen, Verletzungen zur Verfügung gehabt. Samstag das Spiel gegen Eisenerz wird nochmal zu einer richtigen moralischen Prüfung." Gegen Eisenerz wolle das Team umso mehr noch einmal alles geben: "Die Saison hat uns gezeigt, dass wir sehr gut spielen können und auch die besten Teams schlagen können." Ihren Abschied von Salzburg gibt Zuspielerin Magdalena Karpinska, sie sagt: "Wir freuen uns auf die große Herausforderung in unserem letzten Heimspiel gegen Eisenerz und wollen als Team zeigen, dass wir eine tolle Mannschaft haben und bereit sind um jeden Ball zu kämpfen." Herrentrainer Carsten Seith hatte es ebenfalls nicht leicht in diesem Spieljahr. Er betont: ""Unsere Burschen wissen, dass es am letzten Wochenende um alles geht, die Liga zu halten. Sie sind heiß auf die Spiele und werden alles für den Sieg geben." In der Heimstätte ULSZ Rif ist alles für den Samstag vorbereitet. Das Tragen einer FFP2-Maske im ULSZ Rif und auf der Tribüne ist Pflicht.

Bundesliga Damen/Herren Samstag 09.04.2022, 2. BLH - PSV Salzburg gegen Supervolleys OÖ, 16.30 Uhr, ULSZ Rif

Samstag 09.04.2022, 1 BLD - PSV Salzburg gegen Eisenerz, 19.00 Uhr, ULSZ Rif

Sonntag 10.04.2022, 2 BLH - Steelboys Linz gegen PSV Salzburg, 14.00 SH Linz