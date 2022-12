Eine Salzburgerin feierte gleich doppelt

Im Duell mit Serienmeister Linz-Steg waren die Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg am Samstag chancenlos und unterlagen in drei Sätzen.

Nur gut eine Stunde brauchten die Linzerinnen, die auch heuer wieder das Maß der Dinge in der Liga sind und die Tabelle anführen. Dann hatten sie mit 25:19, 25:12 und 25:15 den 3:0-Sieg eingefahren. Eine Salzburgerin durfte dennoch feiern, und das gleich doppelt: Lilly Hager, die aus Bürmoos stammende Kapitänin von Linz, wurde am Samstag 26 Jahre alt. Familie und Freunde waren in großer Zahl nach Rif gekommen und ließen die erfolgreiche Oberösterreich-"Legionärin" hochleben.

Die PSVBG konnte in einigen Phasen andeuten, welches Potenzial im Team steckt. Seit kurzem steht Anouk van Noord nach längerer Verletzung erstmals zur Verfügung, dazu kommt mit Natalyia Ksendzuk eine weitere Legionärin aus der Ukraine. Lisa Sernow und Erna Garibovic fallen für die gesamte Saison aus.

"Die Gäste waren sehr kompakt, haben kaum Fehler begangenen und auf beeindruckende Art und Weise gezeigt, dass sie der Ligaprimus sind. Wir konnten zu Beginn mithalten, dann ist aber der Druck einfach zu groß geworden. Linz-Steg ist, das muss man so anerkennen, momentan eine Klasse besser als wir", erklärte PSVBG-Headcoach Ulrich Sernow.

In der Tabelle liegt Salzburg auf Platz sieben und ist auf Kurs in Richtung Play-off.