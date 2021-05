Volleyball-Frauen feiern Silver-League-Sieg gegen Luxemburg

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen mit der Salzburgerin Victoria Deisl hat am Freitag erstmals in der Silver League gewonnen. Das ÖVV-Team besiegte beim Turnier in Luxemburg Israel mit 3:0 (16,11,21) und wahrte damit die Chance auf das Final-Four.

SN/gepa Sieg für Victoria Deisl (r.) und Co.

Am Samstag (17.30) folgt das Duell mit Gastgeber Luxemburg. Die angehende Schweiz-Legionärin Victoria Deisl aus Seekirchen kam im dritten Satz ins Spiel. Libera Lilly Hager aus Bürmoos war Ersatzspielerin. "Wir mussten gewinnen, wenn möglich 3:0. Das ist uns gelungen. Wir haben besser serviert als gestern, gut angegriffen und auch die Annahme war stabiler. Israel hat nicht die Durchschlagskraft von Slowenien, daher war es für uns heute auch viel einfacher", erklärte Teamchef Jan de Brandt.