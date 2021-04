Nach einer Saison mit Coronafällen, Terminchaos und jüngst einem Dopingfall kann die Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg nichts mehr beeindrucken. Im Hinspiel um den fünften Platz in der Frauen-Bundesliga bei den Klagenfurt Wildcats musste Lea Shevkenek, nach überstandener Corona-Infektion noch geschwächt, im dritten Satz w.o. geben. Patricia Maros rückte auf die Zuspieler-Position, Erna Garibovic sprang als Hauptangreiferin ein. So wurde das 3:1 (18, 18, -21, 19) nach Hause gebracht. "In Klagenfurt haben wir gezeigt, dass wir ein verschworenes Team geworden sind", sagte Trainer Uli Sernow. Letzter Akt der Saison: Das Rückspiel am Samstag (17.30, ULSZ Rif).