PSVBG Salzburg unterlag im Schlager-Doppel gegen Linz-Steg und Graz.

Der Sprung an die absolute Spitze im heimischen Volleyball ist für die Frauen der PSVBG Salzburg noch zu hoch. In den Nachtrags-Schlagerspielen gegen die beiden besten Clubs der Liga setzte es Niederlagen für das Team von Trainer Uli Sernow.

Beim 0:3 (-22, -14, -21) am Sonntag bei UVC Graz fehlte die Konsequenz in den entscheidenden Phasen der Sätze. Mittelblockerin Lisa Sernow sagte: "Wir haben zwischendurch immer noch Phasen, in denen Einbrüche passieren. Unser Ziel ist, da hinzukommen, wo die Grazerinnen jetzt schon sind und solche Phasen vermeiden."

Am Freitagabend hatte es zwar Salzburger Jubel gegeben, allerdings von den "Legionärinnen" im Dress von Linz-Steg. Victoria Deisl, Lilly Hager und Bojana Ubiparip waren am Kraftakt des Titelverteidigers beteiligt, der am Ende noch ein 3:2 (-21, -20, 15, 12, 11) gegen PSVBG Salzburg brachte. Zwei Sätze lang kontrollierten Paige Hill und Co. den Gegner, dann ging die Konzentration verloren. Roland Schwab, der Pinzgauer Trainer der Linzerinnen, entschied damit auch das zehnte Duell gegen seinen Kontrahenten Uli Sernow. Linz führt die Tabelle vor Graz (je 37 Punkte) sowie Sokol/Post (28) und Salzburg (27).

Tabelle 1. Bundesliga Frauen Volleyball