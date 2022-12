Nach Cup-Aus kommt nun der Tabellenführer

PSVBG Salzburg trifft in der Volleyball-Bundesliga am Samstag auf Meister und Tabellenführer Linz-Steg.

Einen Dämpfer gab es für die im Aufwind befindlichen Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg im ÖVV-Cup. Gegen Eisenerz/Trofaiach kam im Viertelfinale am Donnerstag mit 1:3 (18:25, 25:13, 18:25, 24:26) das Aus. Mit einem bitteren Ende, denn die Salzburgerinnen vergaben einen Satzball zum 2:2-Ausgleich.

Bereits am Samstag (20) sind Patricia Maros und Co. erneut gefordert. Zum Rückrundenstart in der Bundesliga gastiert Tabellenführer Linz-Steg mit der Bürmooserin Lilly Hager als Kapitänin in Rif.