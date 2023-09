Volleyball-Saisonstart: Premiere für viele Neue und für "Filu"

Das Beste gleich zum Start: Gegen Meister Steelvolleys Linz starten die Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg in die neue Bundesligasaison.

Volleyball-Dauerbrenner Uli Sernow geht in seine letzte Saison in Salzburg.

Dabei wird es am Samstag ab 19 Uhr (ULSZ Rif) nicht nur ein Gastspiel der Salzburgerinnen Bojana Ubiparip und Sophia Deisl geben, sondern auch den Erstauftritt der neuen PSVBG-Asse: Die Zuspielerinnen Sarah Dedrick CAN) und Maja Schöpfer sowie Angreiferin Linda Gebetsroither verstärken das Team.

Dazu kehren Kapitänin Lisa Sernow und Erna Garibovic nach langen Verletzungspausen auf den Platz zurück. "Wir haben einen relativ kleinen aber starken Kader, der in der

Lage ist, sehr gutes Volleyball der Spitzenklasse zu zeigen", ist Trainer Uli Sernow überzeugt. Der letzte volle Erfolg gegen Serienmeister Linz liegt schon einige Zeit zurück - für den Coach wäre eine Überraschung gegen die Steelvolleys ein idealer Start in seine letzte Saison in Salzburg. Linda Gebetsroither gibt die Marschrichtung vor: "Unser Ziel ist das Viertelfinale."

Schon ab 16.30 Uhr sind die PSVBG-Herren gegen den VC Wolfurt im Einsatz. Nach einer Saison in der Landesliga brennen Kapitän Bernhard Richter und Co. auf das Comeback in der 2. Liga. Trainerin Ingrida Schweiger will mit ihrer Truppe zeigen, dass sie auch der überregionalen Herausforderung sportlich gewachsen ist.

Eine besondere Premiere wird es außerdem beim ersten Heimspieldoppel geben: Erstmals haben die Salzburger ein Maskottchen: "Filu" stellt sich vor.