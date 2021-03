Um Platz fünf in der Bundesliga werden die Volleyballerinnen von PSVBG Salzburg spielen. Das steht nach einem rasch eingefahrenen 3:0-Sieg gegen Eisenerz/Trofaiach fest.

Im Sportzentrum Rif siegte die Mannschaft von Trainer Uli Sernow am Dienstag mit 25:10, 25:18, 25:17. Nach 1:10 Stunden war der Einzug ins Spiel um Platz fünf fixiert. Bereits im ersten Match auswärts hatten die Salzburgerinnen mit 3:0 klar die Oberhand behalten.

Vor allem Samia Baji mit 75 Prozent exzellenter Annahme und Lisa Sernow mit 86 Prozent im Angriff werteten das Topergebnis des gesamten Teams noch etwas auf. Ein Mannschaftswert von + 32 in der Winner/Loser-Wertung kann sich sehen lassen.



Trainer Uli Sernow sagte: "Es gibt keine leichten Gegner in dieser Saison. Ich war mit der kämpferischen und moralischen Leistung unseres Teams sehr zufrieden. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und sind im Viertelfinale durch Verletzungen und Corona-Nachwirkungen knapp am Halbfinale gescheitert. Mit zwei Mal 3:0 haben wir das Maximum in dieser Play-Off-Runde erreicht. Nun steht noch eine Runde zum Abschluss gegen Klagenfurt über Ostern an."