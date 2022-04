Seekirchner Final-Debütantin Ubiparip blieb eiskalt

Die Steelvolleys Linz-Steg haben am Dienstag das erste Finalspiel der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Die Salzburg-Filiale besiegte Sokol/Post Wien in 3:0 Sätzen.

Mit 25:21, 25:18 und 25:22 behielt Linz-Steg im ersten Spiel der best-of-five-Serie daheim unerwartet klar die Oberhand. Das zweite Spiel folgt am Samstag in Wien.

Trainer Roland Schwab aus Saalfelden und Kapitänin Lilly Hager aus Bürmoos haben mit den Stahlstädterinnen bereits zwei Meistertitel und drei Cupsiege geholt. Für den scheidenden Coach - er wird ÖVV-Frauen-Teamchef - könnte es als Abschiedsgeschenk den dritten Triumph geben.

Am Dienstag stand noch eine weitere Salzburgerin im Blickpunkt: Bojana Ubiparip wurde unerwartet ins kalte Wasser geworfen, als Mittelblockerin Andrea Duvnjak gegen Ende des ersten Satzes verletzt ausfiel. Die 19-jährige Seekirchnerin hatte bislang vor allem in der 2. Mannschaft von Linz-Steg Spielpraxis gesammelt. Ubiparip fügte sich in dieser kritischen Phase aber ohne Probleme sofort gut ein. Auf der Tribüne jubelte eine andere Seekirchnerin mit: Teamspielerin Victoria Deisl, bis zum Vorjahr für Linz-Steg im Einsatz, hat ihre Saison mit Schaffhausen (SUI) als Ligadritte bereits abgeschlossen.

Vor allem mit einer starken Serviceleistung hielten die Linzerinnen ihren Gegner in Schach. Dass die Finalserie eine rasche Angelegenheit wird, ist nicht gewiss: Im Grunddurchgang hat Sokol/Post noch beide Spiele gegen Linz gewonnen. Roland Schwab sagte: "Wir haben uns viel vorgenommen und haben vom ersten bis zum letzten Ball eine konzentrierte Leistung abliefern können. Jeder Satz war eng, wir haben immer erst am Ende den Lauf bekommen. Das wollen wir auch in Wien wieder abrufen."