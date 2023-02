Sernow-Girls von Red-Bull-Kickern inspiriert

Zum Abschluss des Grunddurchgangs wartet ein pikantes Match auf die Volleyballerinnen von PSVBG Salzburg: Sokol/Post Wien wird auch der erste Gegner im Play-off sein.

Am Donnerstag ließen sich Salzburgs Volleyballerinnen beim Europa-League-Matchbesuch in der Red Bull Arena von den Kickern inspirieren, am Samstag (14 Uhr, live auf laola1.tv) wollen Patricia Maros und Co. selbst zuschlagen: Zum Abschluss des Grunddurchgangs in der Bundesliga fordert das Sernow-Team auswärts Sokol/Post Wien. Eine Pikanterie des Terminkalenders, denn just gegen den Serienmeister müssen die Salzburgerinnen in zwei Wochen auch zum Play-off-Start antreten.

Somit besteht die Chance, mögliche Schwächen beim Favoriten auszumachen. "Sokol ist ein heimstark Team, da braucht es viel Konzentration und Mut, um Punkte mitzunehmen", sagt Topscorerin Anastasiya Tyshchenko. Die Ukrainerin wird am Samstag auf jeden Fall feiern - es ist ihr 27. Geburtstag.

Trainer Uli Sernows Rezept gegen Sokol: "Wir haben in der Spielanalyse gesehen, dass man mit sehr gutem Servicedruck den Spielaufbau stören kann." Wien sei klarer Favorit, aber das Heimspiel in Rif mit einer knappen 2:3-Niederlage habe die Zuversicht gesteigert, auch ein Top-3-Team der Liga zu fordern.