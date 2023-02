Volleyball-Teamchef Roland Schwab bekommt mehr Macht

Der Pinzgauer, der seit dem Vorjahr das österreichische Frauen-Nationalteam führt, wird zusätzlich Sportdirektor.

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern werden die Aufgabenbereiche der Cheftrainer Roland Schwab und Radovan Gacic erweitert. Damen-Teamchef Schwab übernimmt die Agenden und Position des Sportdirektors von Gottfried Rath-Zobernig, der den ÖVV verlassen hat. Der Saalfeldner hat nach sechs erfolgreichen Jahren bei Serien-Titelträger Linz-Steg sowie als Nachwuchs-Teamchef 2022 den Posten als Teamchef angetreten.

Ziel ist die erfolgreiche Qualifikation für die Damen- und Herren-Europameisterschaft 2025, aber auch regelmäßige EM-Teilnahmen mit den Nachwuchs-Nationalteams.

ÖVV-Präsident Gernot Leitner sagt: "Wir haben in den vergangenen Jahren schon eine sehr gute Struktur rund um unsere Nationalteams und Leistungszentren aufgebaut. Nach dem Abgang von Gottfried Rath-Zobernig haben wir den Fokus darauf gerichtet, unsere bestehenden Ressourcen noch besser zu nutzen. Wir haben uns daher entschlossen, Roland Schwab und Radovan Gacic enger in die Verantwortung zu nehmen - sprich den Damen-Teamchef für die Frauen-Sparte und den Herren-Teamchef für die Männer-Sparte. Die übergeordneten koordinativen Agenden werden zwischen Generalsekretär Philipp Seel, Gacic und Schwab als Sportdirektor aufgeteilt. Wir steigern so die Effizienz."



Schwab sagt: "Ich werde mich im Sinne des gesamten ÖVV-Teams zu 100 Prozent einbringen, damit wir unsere Ziele auch erreichen. Ich sehe mich immer da, wo es vorwärts geht. Und die Entwicklung des österreichischen Volleyballs geht einfach stetig nach oben."