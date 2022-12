Volleyballerinnen unternehmen Weihnachtsreise in den Krieg

Salzburgs ukrainische Legionärinnen besuchen trotz der gefährlichen Situation zu den Feiertagen ihre Heimat. Im letzten Spiel vor der Pause gab es am Samstag einen Auswärtssieg in Eisenerz.

Mit 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:15) siegte die PSVBG Salzburg am Samstag in der Bundesliga bei Eisenerz/Trofaiach und zog in der Tabelle als Siebenter mit den Steirerinnen punktemäßig gleich.

Die Weihnachtspause für Salzburgs Volleyballerinnen wird nur von kurzer Dauer sein. Schon ab 28. Dezember wird Headcoach Uli Sernow sein Team wieder zum Training versammeln: "Wir wollen zwischen Weihnachten und Neujahr trainieren. Die spielfreie Zeit bietet auch mehr Möglichkeiten, sich Zeit für Videoanalysen des eigenen Spiels und individuelle Trainings ...