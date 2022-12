Weihnachtsreise in den Krieg

Salzburgs ukrainische Legionärinnen besuchen trotz der gefährlichen Situation zu den Feiertagen ihre Heimat.

Die Weihnachtspause für Salzburgs Volleyballerinnen wird nur von kurzer Dauer sein. Schon ab 28. Dezember wird Headcoach Uli Sernow sein Team wieder zum Training versammeln: "Wir wollen zwischen Weihnachten und Neujahr trainieren. Die spielfreie Zeit bietet auch mehr Möglichkeiten, sich Zeit für Videoanalysen des eigenen Spiels und individuelle Trainings zu nehmen."

Weder die kurze Pause noch der Krieg in ihrer Heimat können Anastasiya Tyshchenko und Natalyia Ksendzuk von der Reise in die Ukraine zu Weihnachten abhalten. "Raketenangriffe sind sehr häufig geworden", ist sich Tyshchenko der Gefahr bewusst. Dazu kommen immer wieder großflächige Ausfälle in der Strom- und Wasserversorgung durch die russischen Angriffe auf die Infrastruktur. Die Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit ihrer Familie in Kiew ist aber größer. Mit großer Dankbarkeit sieht sie das Privileg, in sicherer Entfernung aufgenommen worden zu sein. Ihr Wunsch für die Menschen in Salzburg für die Festtage und das nächste Jahr: "Gesundheit und ein friedlicher Himmel über den Köpfen." Für ihre eigene Reise übt sie sich in Optimismus: "Ich hoffe, dass alles gut gehen wird."

Anastasiya Tyshchenko ist bereits im März, wenige Wochen nach Kriegsausbruch, nach Salzburg gekommen. Aufgewachsen ist sie in der Region Luhansk im Osten des Landes, die besonders umkämpft ist und erst vor wenigen Tagen massivem Beschuss durch russischen Raketen ausgesetzt war. Anastasiya bekommt beim Austausch mit Freundinnen daheim viel Bestürzendes mit.

Für Salzburgs weitest gereiste Legionärin wird es kein "Flying Home for Christmas" geben: Katie Adamson stammt aus Auckland in Neuseeland. "Ich wäre zwei Tage in jede Richtung unterwegs, dafür ist die Zeit zu kurz", sagt die 29-Jährige. Stattdessen wird sie Weihnachten bei neuseeländischen Freunden in England verbringen. Heiligabend und Neujahr kennt sie von daheim eher mit angenehmen 25 Grad und Sonne, weil auf der Südhalbkugel gerade Sommer ist.

Bereits 2019/20 hat Adamson eine Saison in Österreich verbracht, damals bei Perg (OÖ): "Eine komplette andere Erfahrung. Perg ist doch viel kleiner als Salzburg..." Adamson ist bei Hauptsponsor SETG beschäftigt und nützt die Freizeit, um die Umgebung Salzburg wandernd zu erkunden. In Salzburg hat sich Adamson gut eingelebt: "Ich mag es sehr hier. Es gibt eine Menge zu entdecken. Europa ist für uns Neuseeländer immer eine tolle Erfahrung, hier spürt man überall Geschichte."