Volleyball: Zwei Mal Endspiel für PSV-Teams

Frauen spielen um das Heimrecht, die Herren um Play-off-Einzug.

Finalstimmung schon im Grunddurchgang gibt es für beide Volleyballteam von PSVBG Salzburg. Die Erstligamannschaft der Frauen kann im letzten von 18 Matches mit einem Sieg gegen UVC Graz noch den vierten Platz holen. Gelingt das am Samstag (18, ULSZ Rif), würde das Team von Trainer Uli Sernow mit einem Heimspiel ins Viertelfinale (best of three) starten. Fest steht schon, wer die Gegnerinnen sind: Just der Meister aus Graz, mit dem es also dann schon Anfang März ein Wiedersehen gibt.

Auswärts gelang Salzburg ein 3:2-Erfolg, aber Sernow warnt: "Graz hat sich inzwischen gefangen und wieder alle Spielerinnen an Bord."

Den Einzug ins Aufstiegs-Play-off zur 1. Bundesliga können die PSVBG-Burschen ebenfalls am Samstag fixieren. Paul Pascariuc und Co. treffen in ihrem vorletzten Grunddurchgangsspiel auswärts auf Union St. Pölten.

Quelle: SN