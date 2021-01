Volleyballer trainieren im Hochzeitssaal

Österreichs Nationalteam muss bei der EM-Qualifikation im harten israelischen Lockdown improvisieren. Mit dabei ist Nicolai Grabmüller aus Henndorf.

Österreichs Volleyball-Nationalteam mit dem Henndorfer Nicolai Grabmüller startet am Dienstag (20 Uhr, live in ORF Sport +), in Israel die EM-Qualifikation. Das ÖVV-Team trifft in Chadera an der Mittelmeerküste auf den Gastgeber.

Es ist der Beginn einer Marathonwoche: Coronabedingt wurde der Terminplan straff gespannt, Hin- und Rückspiele der Dreier-Pools steigen an einem Ort. Somit warten auf die Österreicher vier Partien in fünf Tagen. Israel ist auf Augenhöhe, Bulgarien wird deutlich stärker eingeschätzt. Qualifiziert sind die Gruppensieger und die ...