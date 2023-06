Die österreichischen Volleyballer haben auch das Halbfinal-Rückspiel der European Silver League gegen das favorisierte Lettland klar verloren. Nach dem 0:3 am Samstag in Graz war Rot-Weiß-Rot am Mittwoch in Jelgava beim 0:3 (-19,-21,-23) neuerlich ohne Chance und muss den Traum vom Aufstieg in die Golden League abhaken.

