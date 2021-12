Volleyballerinnen siegen nach einmonatiger Zwangspause

PSVBG Salzburg hat in der Volleyball-Bundesliga der Frauen das Nachtragsspiel gegen TI-Volley Innsbruck am Mittwoch mit 3:1 (18, 20, -19, 23) gewonnen. Das Salzburger Team hatte zuvor wegen coronabedingter Absagen mehr als einen Monat lang keine Spiele bestreiten können.

Beim Comeback nach 32 Tagen Spielpause zeigte sich das Team von Trainer Uli Sernow souverän, und das gegen einen "Angstgegner": Die Innsbruckerinnen haben die letzten sieben Duelle gewonnen und Salzburg im Play-off der Vorsaison ausgeschaltet. Topscorerin beim Viersatzsieg war Ann Richards (18).

Nach einem dürftigen Start in die Saison mit nur zwei Siegen aus acht Spielen hatte Corona bei der PSVBG Salzburg zugeschlagen. Mehrere Infektionsfälle in der Mannschaft machten Absagen der Ligaspiele gegen TI-Volley, Bisamberg und Sokol/Post Wien notwendig. In der Vorwoche meldete dann Auswärtsgegner UVC Graz seinerseits Covid-19-Fälle, auch diese Partie fiel aus. Wegen der vielen Absagen ist nun eine Verlängerung des Grunddurchgangs in Planung.