Vom Eiffelturm bis nach Neuseeland: Das wird die Cliff-Diving-Saison

An sieben Schauplätzen rund um die Welt zeigen die Klippenspringer bei der Red Bull Cliff Diving World Series 2023 ihr Können. An drei Orten wird zum ersten Mal gesprungen.

Beschlossen wird das Jahr mit dem insgesamt 99. Stopp der spektakulären Serie, die es seit 2009 gibt. Finalschauplatz ist Auckland in Neuseeland, einer von drei neuen Orten. 24 Athletinnen und Athleten sind mit dabei, wenn Bewährtes und Neues aufeinandertreffen.

Außerdem erstmals im Tourkalender stehen Takachiho in Japan und Schwedens Hauptstadt Stockholm. Bereits zum zweiten Mal in Folge wird Boston den Saisonauftakt erleben. Gesprungen wird am 3. Juni am Institute of Contemporary Art vor der Skyline der Ostküsten-Metropole. Zwei Wochen später bildet der Eiffelturm den Hintergrund. Im Vorjahr waren die Cliff Diver erstmals an der Seine zu Gast.

Bereits zum zehnten Mal ist Polignano a Mare in Apulien Station für die Akrobatinnnen und Akrobaten der Lüfte. Der August führt die World Series zu neuen Ufern: Japan markiert die Halbzeit der Saison. Die atemberaubende Takachiho-Schlucht tief in den Bergen des Verwaltungsbezirks Miyazaki in Kyushu bildet die spektakuläre Kulisse für den vierten Stopp der Saison. In Stockholm wird vor dem königlichen Palast aus 27 Metern (Männer) bzw. 21 Metern Höhe (Frauen) abgesprungen.

Die legendäre Stari Most in Mostar (Bosnien-Herzegowina) ist bereits ein ikonischer Stopp, heuer der sechste von sieben in der Saison.

Nicht nur drei Locations, auch drei Athleten und Athletinnen sind in der 14. Cliff-Diving-Saison neu. Meili Carpenter und James Lichtenstein aus den USA sowie der Kolumbianer Miguel Garcia bereiten sich auf ihre erste volle Saison vor. Für Deutschland ist Iris Schmidbauer nach einer Wildcard im Vorjahr mit einem permanenten Startplatz vertreten. Insgesamt wurden acht Frauen und Männer für das aktuelle Red Bull Cliff Diving Line-up bestätigt. An jedem Stopp werden bis zu vier Wildcards bei den Frauen und Männern die bereits mit Spannung erwartete World Series 2023 zusätzlich anheizen.

2022 holten sich mit Rekordchampion Gary Hunt (GBR) und Rhiannan Iffland (AUS) zwei der herausragenden Persönlichkeiten des Klippenspringens den Gesamtsieg.

2023 Red Bull Cliff Diving World Series Kalender

3. Juni - Boston, USA

18. Juni - Paris, FRA

2. JulI - Polignano a Mare, ITA

3. August - Takachiho, JPN

19. August - Stockholm, SWE

9. September - Mostar, BIH

19. November - Auckland, NZL