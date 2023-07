Von der zweiten Liga in die oberste Etage

Red Bull Salzburg war noch nicht die letzte Station: Der Leoganger Christoph Freund macht den nächsten Karriereschritt und geht zum FC Bayern München.

Christoph Freund hatte wesentlichen Anteil an der Erfolgsgeschichte von Red Bull Salzburg.

Hier strahlt Christoph Freund als Torschützenkönig 1986/87 in der Leoganger U-10.

Der Weg von Christoph Freund bei Red Bull Salzburg war eine Reise der Superlative: 2006 Teammanager, 2012 Sportkoordinator, 2015/16 Sportdirektor. In seiner Amtszeit wurden die Bullen jedes Mal Meister, qualifizierten sich erstmals für die Champions League und erreichten dort 2021/22 sensationell das Achtelfinale.

Nun gab Red Bull Salzburg bekannt, dass Christoph Freund mit 1. September als Sportdirektor zum FC Bayern München wechselt. 2022 hatte auch schon der FC Chelsea Interesse an dem erfolgreichen Pinzgauer gezeigt - dem Angebot der Engländer hat er aber noch widerstanden.

Er war schon von früher Jugend an sehr gefragt

Was ihn für seine neue Aufgabe prädestiniert - Können, Gespür und soziale Kompetenz -, zeichnete Christoph Freund schon in den Anfangsjahren als Fußballer aus: Mit zwölf kam der 1977 geborene Leoganger von seinem Heimatverein zum ESV Saalfelden, 1991 zum SV Austria Salzburg. 1997 ging er zum SC Kundl, 1999 zu Wattens, nach Untersiebenbrunn und zum ASVÖ Puch in die Regionalliga West.

Im Pinzgau kickte der gefragte Mittelfeldspieler ab 2003 beim FC Zell am See, 2005 für den SV Grödig. Von 2006 bis zu seinem Karriereende 2013 - damals war er schon im Management-Team von Red Bull - spielte er beim SC Leogang in der Salzburger Liga.

Diese letzten Jahre seiner Karriere als aktiver Fußballer sind den Leogangern noch gut in Erinnerung geblieben - und ausnahmslos positiv: "Er hat nicht nur mit seiner menschlichen Art, sondern auch mit seinem Können als Fußballer bei uns sehr viel bewirkt", erinnert sich Hansi Obwaller, Vorstandsmitglied und langjähriger Wegbegleiter beim SC Leogang, der Freund über die Jahre auch zu vielen Red-Bull-Spielen begleitete. "Das waren sieben sehr schöne Jahre." Am Meistertitel 2009/10 und damit dem Aufstieg in die Salzburger Liga sei Christoph Freund "mit seinen Toren und Torvorlagen maßgeblich beteiligt" gewesen.

"Immer schon fußballbesessen - als Spieler und Funktionär"

Privat blieb der Fußballer, der mit Andrea Freund verheiratet und Vater von zwei Söhnen ist, von Schicksalsschlägen nicht verschont: Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters musste er mit 25 Jahren den elterlichen Tischlereibetrieb übernehmen und sanieren. Das ist ihm gelungen -"aber er hat bald gemerkt: Das ist nicht wirklich seines. Der Sport war stärker. "

Trotz seiner knappen Zeit sei Christoph Freund "ein richtiger Familienmensch, sehr heimatverbunden, sportlich und sehr beliebt bei Funktionären und Spielern durch seine unglaublich menschliche Art". Die hat er auch in der harten Welt des Profifußballs nicht verloren. "Wir sind nach wie vor freundschaftlich verbunden und ab und zu spielt er bei uns in Leogang noch bei den alten Herren mit."

Was Christoph Freund auszeichnet und auch die Verantwortlichen des FC Bayern sehen? "Er hat ein unheimlich gutes Bauchgefühl, ein Fingerspitzengefühl bei der Auswahl junger Spieler - das hat sich auch bei den Transfers für Red Bull Salzburg eindrucksvoll bestätigt", meint Obwaller.

Christoph Freund selbst zeigte sich in einer Pressekonferenz am Mittwoch begeistert von seinem künftigen Arbeitsplatz: Bayern sei "eine der absoluten Topadressen im Weltfußball, ein Verein, der für Werte steht und in den letzten Jahrzehnten den internationalen Fußball extrem geprägt hat. Man hat hier große Ziele und kann diese auch erreichen." Er sei bei Red Bull Salzburg "extrem happy" gewesen und hätte auch viel verwirklichen können - der Wunsch, sich zu verändern, sei aber genauso da, die Chemie bei den Gesprächen mit Bayern sehr, sehr gut.

Hansi Obwaller freut sich für Christoph Freund: "Ich glaub', er hat die richtige Entscheidung getroffen - und er wird das da draußen in München auch super ,schupfen', wie man das von ihm gewohnt ist. "