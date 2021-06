Von Texas nach Rif: Inge Grünwald bei Meisterschaften vom Druck befreit

Die Leichtathletikanlage im ULSZ Rif präsentiert sich nach dem Umbau als Schmuckstück, als letztes Mosaiksteinchen wurde die neue Laufbahn fertig - gerade rechtzeitig zu den österreichischen Meisterschaft U18/U23 von heute, Freitag, bis Sonntag. "Wir erwarten auf der neuen Anlage spannende Meisterschaften mit hoffentlich tollen Ergebnissen unserer Lokalmatadore", zeigt sich Salzburgs Leichtathletikpräsident Ferdinand Gugenberger vor dem Großereignis mit 200 Startern zuversichtlich.

Mit gerade erst verbessertem Landesrekord von 6,36 Metern ist Weitspringerin Inge Grünwald aus den USA zurückgekehrt. Damit hat die Walserin auch schon das Limit für die U23-EM in Tallinn (EST) Anfang Juli erbracht und kann in Rif befreit springen. Medaillenchancen haben etliche Salzburger, darunter in der U23 die Werfer Lukas Stiper und Laurenz Waldbauer, Stabhochspringerin Shanna Tureczek, die Sprinter Paul Klampfer und Jakob Hinterholzer (alle Union Salzburg LA) sowie in der U18 Allrounderin Amira Simon (LT Salzburg), die Werfer Elias Zidar und Rupert Rohrmoser und im Stabhochsprung Sophie Paschinger und Sarah Baumgartner. Vor allem letztere ist ein Versprechen an die Zukunft: Baumgartner legte vor wenigen Tagen mit 3,51 Metern einen U18-Landesrekord hin - Baumgartner ist erst 13 Jahre alt.