10. August 1994: Mit einem 2:1 im Hinspiel der Qualifikation in Israel kam Austria Salzburg dem Traum von der Champions League schon ganz nah.

Die Vorzeichen waren nicht die besten gewesen, als sich Otto Barics Truppe zu Maccabi Haifa aufmachte. Wolfgang Feiersinger fehlte wegen einer Gelbsperre, Franz Aigner holte sich eine Darminfektion und Heimo Pfeifenberger war nicht ganz fit und saß auf der Ersatzbank.

Eine Abordnung österreichischer UNO-Soldaten vom Golan unterstützte die Salzburger, doch lange Zeit sah es nach einem Erfolg von Maccabi aus. Die Israelis gingen aus einem Elfmeter von Haim Revivo kurz nach Wiederbeginn in Führung und vergaben einige gute Chancen auf das 2:0. Die Einwechslung von Pfeifenberger und Tomislav Kocijan brachte die Wende. Sieben Minuten vor Schluss gelang der Ausgleich. Wieder war es Adi Hütter, der ein ganz wichtiges Europacuptor erzielte. In der 90. Minute gelang Mladen Mladenovic per Elfmeter sogar der 2:1-Siegtreffer. Nun war die Champions League schon zum Greifen nah.

Quelle: SN