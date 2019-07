31. Juli 1994: Austria Salzburg geht als Titelverteidiger in die neue Ligasaison. Wenige Tage zuvor eroberten die Violetten erstmals den Supercup.

Zwei Monate nach dem Meisterteller stemmten Otto Konrad und Co. schon wieder eine Trophäe in die Höhe: In Kapfenberg eroberte Austria Salzburg durch einen 2:1-Sieg gegen Austria Wien den Supercup. Nikola Jurcevic (67.) und Mladen Mladenovic (82.) erzielten die Tore des deutlich stärkeren Meisterteams. Manfred Zsak konnte per Elfmeter erst kurz vor Schluss den Anschlusstreffer markieren. Für Otto Konrad gab es noch eine Extra-Ehrung: Sein entscheidender Elfer im UEFA-Cup-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt wurde zum "Tor des Jahres" gewählt.

Das Prestigeduell war zugleich der letzte Test vor dem Start in die Saison, die erstmals als Titelverteidiger in Angriff genommen wurde. Beim Auftakt auswärts gegen Aufsteiger LASK begleiteten rund 10.000 Fans die Salzburger auf die Gugl. Das 0:0 war leistungsgerecht, obwohl Mladenovic mit einem Lattenschuss kurz vor Schluss die größte Chance des Spiels hatte. Die Linzer, mit dem während der Vorsaison aus Salzburg gekommenen Herfried Sabitzer, hielten aber gut dagegen.

Beobachter war in Linz auch der Trainer von Maccabi Haifa, zehn Tage später Gegner in der Champions-League-Qualifikation. Die Salzburger ihrerseits hatten Co-Trainer Slavko Kovacic zum Trainingslager der Israelis in die Niederlande geschickt.

Mit 3900 Dauerkarten stellte Austria Salzburg einen Vorverkaufsrekord auf. Dem Ligastart fieberte man auch beim Kooperationsclub FC Puch in der 2. Division entgegen, wo der abgetretene Salzburg-Kapitän Heribert Weber seine Trainerkarriere startete.

Quelle: SN