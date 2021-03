Vor Tokio: Peter Herzog und Co. sehnen sich nach Wettkämpfen

Noch fünf Monate bis zu den Olympischen Spielen: Was Salzburgs Fixstarter und Kandidaten im Moment bewegt, ist die spärliche Zahl an Bewerben.

Nur noch knapp fünf Monate sind es bis zum geplanten Eröffnungstermin der Olympischen Sommerspiele in Tokio. Von der Unsicherheit, ob und wie die Spiele ab Ende Juli trotz der Coronapandemie stattfinden können, lassen sich die für Olympia qualifizierten Salzburger und jene, die noch hoffen, nicht beeindrucken.



Peter Herzog hat gerade ein Trainingslager in Spanien absolviert. Der Union-Salzburg-Marathonläufer, der sein Olympiaticket schon lange in der Tasche hat, liegt voll im Plan. Fehlt nur noch eins: "Ich bin ein Wettkampfsportler. Ich hoffe, in nächster Zeit bei einigen guten Bewerben antreten zu können." Starts bei Elite-Einladungsläufen in Berlin und Dresden hat der Saalfeldner für den März geplant.



Steffi Bendrat macht eine hartnäckige Verletzung des Sitzbeins zu schaffen, diese Woche war die Hürdensprinterin deshalb zu einer Behandlung bei Physiotherapeut Frederik Siemes in der Südstadt. Trotz verpasster Hallensaison bleibt die in Wattenscheid trainierende Salzburgerin zuversichtlich, die Olympianorm noch zu schaffen: "Im Moment muss ich meinem Körper Ruhe gönnen, aber ich will zeitnah zurück auf die Bahn."



Sylvia Steiner hat keinen Qualifikationsdruck mehr. Die Luftpistolen-Schützin hat sich bereits Anfang des vergangenen Jahres für Tokio qualifiziert. Trotzdem ist die Pongauerin nicht sorgenfrei: "Mit fehlen derzeit die Wettbewerbe. Ich hoffe, dass im Mai die EM in Kroatien stattfindet."



Alisa Buchinger legt den Fokus ganz auf das letzte Qualifikationsturnier im Juni in Paris. "Wenn ich bei diesem Turnier aufs Stockerl komme, dann bin ich dabei. Ich bin gut drauf und zuversichtlich, dass ich eine realistische Chance habe mich zu qualifizieren." Obwohl noch die EM und ein Weltcupturnier anstehen, kann sich die Karate-Weltmeisterin von 2016 nicht mehr über die Weltrangliste ein Olympia-Ticket sichern.



Lukas Hollaus kann so gut wie fix mit einer Olympia-Teilnahme rechnen. Der Triathlet aus dem Pinzgau ist in der Olympia-Rangliste von der Konkurrenz nur mehr schwer einzuholen. "Ganz sicher ist es noch nicht, aber ich gehe schon davon aus, dass ich nach Tokio reise." Wann die nächsten Bewerbe stattfinden, steht noch nicht fest. "Im April sind alle Rennen abgesagt, ich hoffe, dass ich im Mai wieder im Einsatz sein werde."



Simon Marchl hat nur geringe Chancen auf Olympia-Ticket, ist aber der aussichtsreiche Salzburger Ringer. Der Walser muss bei einem der letzten beiden Qualifikationsbewerbe ein Mal ins Finale kommen, um doch noch nach Japan reisen zu können. "Sehr schwer, aber nicht unmöglich", erklärt Wals-Obmann Toni Marchl, dessen Blick aber schon Richtung Olympia 2024 in Paris gerichtet ist: "Da werden die Chancen für Simon Marchl, aber auch für Markus Ragginger deutlich größer sein."