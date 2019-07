Team-Vorarlberg-Legionär Jannik Steimle hat sich am Montag auf der 2. Etappe der Österreich-Radrundfahrt das Rote Trikot des Gesamtführenden zurückgeholt. Der deutsche Prolog-Sieger landete nach 176 km von Zwettl nach Wr. Neustadt im Massensprint an zweiter Stelle und löste den Letten Emils Liepins an der Spitze ab. Den Tagessieg sicherte sich der Belgier Tom Devriendt, Daniel Auer wurde Sechster.

SN/APA (EXPA/JFK)/EXPA/JFK Steimle ließ den Korken knallen