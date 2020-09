Vorjahresfinalist Medwedew erreichte US-Open-Achtelfinale

Vorjahresfinalist Daniil Medwedew hat bei den US Open im Tennis problemlos das Achtelfinale erreicht. Der als Nummer drei gesetzte Russe setzte sich am Samstag in New York gegen den 21-jährigen US-Amerikaner J.J. Wolf mit 6:3,6:3,6:2 durch. Medwedew benötigte nur 1:48 Stunden für seinen Erfolg.

SN/APA/AFP/AL BELLO Daniil Medwedew lie§ J.J. Wolf keine Chance

Der 24-Jährige trifft nun am Montag auf den Gewinner des Duells zwischen dem US-Amerikaner Frances Tiafoe und Marton Fucsovics aus Ungarn. Im vergangenen Jahr hatte Medwedew in einem spektakulären Finale in fünf Sätzen gegen den Spanier Rafael Nadal verloren. Quelle: Apa/Dpa