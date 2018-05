Vorjahresfinalist Wawrinka fällt nach Paris-Aus weit zurück

Diese Niederlage ist nicht ganz so überraschend gekommen: French-Open-Vorjahresfinalist Stan Wawrinka ist nach seiner Auszeit samt Knie-Operation noch nicht der Alte. Der 33-jährige Schweizer, in Paris als Nummer 23 gesetzt, verlor gegen den Spanier Guillermo Garcia-Lopez nach dreieinhalb Stunden in fünf Sätzen mit 2:6,6:3,6:4,6:7(5),3:6. Wawrinka wird nun im Ranking weit zurückfallen.

