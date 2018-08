Vorjahreszweiter Roglic lässt WM-Zeitfahren in Tirol aus

Der Vorjahres-Silbermedaillengewinner Primoz Roglic tritt bei der Rad-WM in Innsbruck im Einzelzeitfahren nicht an. Der Gewinner der Königsetappe und Gesamtvierte der Tour de France konzentriert sich stattdessen voll auf das abschließende Straßenrennen der Titelkämpfe am 30. September.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Roglic tritt im Einzelzeitfahren in Tirol nicht an