Vorstieg-Weltmeister Schubert verpasste Boulder-WM-Finale

Vorstiegsieger Jakob Schubert hat bei der Kletter-WM in Innsbruck im Bouldern den Einzug in das Finale der besten sechs verpasst. Der Lokalmatador belegte am Samstag in der Olympiaworld vor 4.000 Zuschauern Rang zehn, damit sicherte er sich aber einen Platz im Kombinationsfinale am Sonntag. Sein Tiroler Landsmann Florian Klingler landete im Bouldern auf Platz 16.

SN/APA/EXPA/ERICH SPIESS Im Bouldern blieb Schubert das Glück verwehrt