Vorweihnachtliche Niederlage für Spurs im Texas-Derby

Für die San Antonio Spurs hat es nach zuletzt drei Siegen hintereinander in der National Basketball Association (NBA) wieder eine Niederlage gesetzt. Jakob Pöltl und Kollegen verloren am Samstag (Ortszeit) im letzten Spiel vor Weihnachten das Texas-Derby bei den Houston Rockets 101:108. Der Wiener verbuchte sechs Punkte, vier Rebounds, einen Assist und zwei blockierte Würfe in 16:35 Minuten.

SN/APA (Getty)/SAM GREENWOOD Die Vorentscheidung fiel im dritten Viertel