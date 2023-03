Vorzeitiges Aus für Hörl/Horst in Mexiko

Die EM-Fünften Julian Hörl und Alexander Horst belegen beim Elite Turnier in Tepic (Mexiko) Platz 17. Der Salzburger und der Wiener schieden in der 2. Quali-Runde aus.

In der ersten Quali-Runde gegen die Australier Hodges/Schubert musste das ÖVV-Duo in einen Entscheidungssatz, nachdem es im ersten Durchgang eine 15:11-Führung nicht ins Trockene bringen konnten.

Auch das zweite Spiel war von Höhen und Tiefen geprägt. Während Hörl/Horst gegen die Italiener Lupo/Rossi im ersten Satz keine Chance hatten, konnten sie sich im zweiten eine 19:16- und 20:18-Führung erspielen, die jedoch nicht genutzt werden konnte.

Alexander Horst sagte: "Ja, unser Spiel hat aktuell noch nicht die Konstanz. Wir sehen jedoch, dass wir am richtigen Weg sind." Julian Hörl erkärte: "Aus in der Qualifikation klingt hart. In Wahrheit waren wir unter den Top 28 der Welt startberechtigt und haben den 17. Platz erspielt. Das Niveau ist extrem ausgeglichen, jedes Spiel kann in die eine oder andere Richtung ausgeschlagen."