VSV bei Champions-League-Comeback in Schweden chancenlos

Im ersten Champions-Hockey-League-Match seit sieben Jahren hat der Villacher SV am Freitagabend beim schwedischen Meister Färjestad Karlstad eine klare Niederlage erlitten. Das Team von Coach Rob Daum musste sich mit 0:7 (0:2,0:2,0:3) geschlagen geben. Die Hausherren waren den Gästen in allen Belangen überlegen und hätten auch noch höher gewinnen können.

Der VSV trifft in seinem zweiten Spiel in Gruppe F am Sonntag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) auf Continentalcup-Sieger Comarch Cracovia (Krakau), auch dieses Match spielen die Kärntner auswärts.

Für die "Adler" begann das Match mit einem Schock: Linus Johansson brachte die Hausherren nach nur 24 Sekunden bereits in Führung. Zwar dauerte es bis zur 18. Minute, ehe Victor Ejdsell den Schweden den zweiten Treffer bescherte, doch dazwischen waren die Villacher schon im ersten Drittel chancenlos.

Nach der ersten Pause änderte sich nichts am Spielverlauf. Es war erneut Ejdsell, der in der 23. Minute in Überzahl auf 3:0 erhöhte und Henrik Björklund legte in der 36. Minute zum 4:0 nach. Auch im Schlussabschnitt war es ein besseres Trainingsmatch für Färjestad, Per Aslund und Auftakt-Torschütze Johansson stellten mit einem Doppelschlag innerhalb von 58 Sekunden auf 6:0. In der Schluss-Sekunde traf Björklund auch noch zum zweiten Mal und dem 7:0-Endstand.

Dritter Gruppengegner der Kärntner sind die Straubing Tigers. Ehe es zum ersten Duell mit den Bayern kommt, bestreiten die Villacher allerdings vorher die Rückspiele gegen Färjestad und Cracovia auf eigenem Eis (9. bzw. 11.9.). Die acht Gruppensieger und -zweiten nach der Hin- und Rückrunde stehen im Achtelfinale.