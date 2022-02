VSV feiert mit 6:2 gegen Znojmo dritten ICE-Sieg in Folge

Für den Villacher SV läuft es aktuell in der ICE Hockey League nach Wunsch. Nach dem 7:5 bei den Black Wings Linz und dem 4:2 bei Olimpija Ljubljana feierten die Kärntner am Mittwoch mit einem 6:2 gegen den HC Znojmo im ersten von drei Heimspielen in dieser Woche den dritten Erfolg in Serie. Gegen die Tschechen wurde somit auch das dritte Saisonduell souverän gewonnen. Dadurch gelang in der Tabelle am Lokalrivalen KAC vorbei der Sprung auf Platz vier.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB VSV-Trainer Rob Daum hat derzeit wenig zu schimpfen

Den Grundstein für den Sieg gegen den Liga-Neunten legte der VSV bereits mit drei Toren im ersten Abschnitt, der mit einer 3:1-Führung zu Ende ging. Eingeleitet wurde der Triumph durch John Hughes, der für den ersten (4.) und letzten (52.) Treffer sorgte und als einziger Akteur auf dem Eis doppelt traf. Personal-News gab es am Mittwoch beim Ligarivalen Graz99ers. Die Steirer holten mit Michael Latta einen ehemaligen NHL-Crack zurück in die Murstadt. Der 30-jährige Kanadier absolvierte bereits vergangenes Jahr 13 Partien im Dress der 99ers, diese Saison war er bisher in Tschechien für den HC Litvinov tätig. Latta wurde noch am (heutigen) Mittwoch in Graz erwartet, damit dürfte er schon am Wochenende zu seinem Comeback kommen.