VSV gewann Kärntner Derby, Salzburg siegte in Linz

Der VSV hat am Sonntag just im Derby gegen den KAC seine Serie von zuletzt drei Niederlagen in der Erste Bank Eishockey Liga beendet. Die Villacher besiegten den Favoriten mit 3:1. Die Vienna Capitals verdrängten dank eines 3:1 gegen HCB Südtirol den KAC auf den dritten Rang. Spitzenreiter Red Bull Salzburg siegte in Linz 3:2. Dornbirn unterlag Graz mit 2:3 und Innsbruck besiegte Fehervar 3:1.

SN/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/JOHANN GR Innsbruck kam zu einem Heimsieg gegen Fehervar