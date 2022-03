VSV im ICE-Halbfinale gegen Fehervar 1:3 zurück

Der VSV steht im Halbfinale der ICE Hockey League vor dem Aus. Die Kärntner unterlagen Fehervar am Mittwoch auswärts 4:5 nach Verlängerung und liegen damit in der Best-of-seven-Serie 1:3 zurück. Die nächste Partie steigt am Freitag in Villach. Das vierte Spiel des anderen Semifinales zwischen den Vienna Capitals und RB Salzburg hatte am Mittwochabend erst später begonnen. Salzburg kann mit einem weiteren Sieg mit 4:0 den vorzeitigen Aufstieg in das Endspiel sicherstellen.

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.