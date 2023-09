VSV setzt starken Saisonstart in ICE-Liga fort

Der VSV hat auch sein drittes Saisonspiel in der ICE-Liga klar gewonnen. Die dieser Tage den 100. Jahrestag ihrer Vereinsgründung feiernden Villacher gewannen am Freitag vor Heimpublikum gegen Innsbruck 5:2 und behaupteten die Tabellenführung. Titelverteidiger Salzburg behielt im Duell der ersten VSV-Verfolger in Szekesfehervar klar mit 4:1 die Oberhand. Der erstmals siegreiche KAC bezwang den krisengeschüttelten Vizemeister Bozen auswärts 4:2.

Die Graz 99ers mussten sich Ljubljana zuhause 2:3 nach Verlängerung beugen. Die Pioneers Vorarlberg gewannen hingegen ihre Heimpartie die Black Wings Linz 4:1, wobei den Gastgebern in den letzten zehn Minuten drei Tore gelangen. Großen Anteil am nächsten VSV-Erfolg hatte Robert Sabolic mit seinen zwei frühen Treffern. Auch beim Salzburg-Erfolg in Ungarn trug sich ein Spieler doppelt in die Torschützenliste ein, Peter Schneider traf im Schlussdrittel zweimal. Der KAC hatte in einem Schlagabtausch mit dem HCB Südtirol das bessere Ende für sich. Die Entscheidung brachten nach ausgeglichenem Verlauf Tore von Clemens Unterweger (50.) und Manuel Ganahl (56). Bei Bozen stand ein Interimstrainerduo hinter der Bande, das die nächste Pleite aber nicht verhindern konnte. Der Finalist der Vorsaison hatten sich wegen des miserablen Saisonstarts vor dem Match von dem erst im Sommer geholten Chefcoach Niklas Sundblad getrennt. Sein Nachfolger soll in den nächsten Tagen präsentiert werden.