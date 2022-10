WAC meistert Cup-Hürde Blau-Weiß Linz mit 3:1-Sieg souverän

Der WAC hat am Mittwochabend souverän das Viertelfinale des ÖFB-Cups erreicht. Der Fußball-Bundesligist aus Kärnten behielt beim 2.-Liga-Verein Blau-Weiß Linz mit 3:1 die Oberhand. Raphael Schifferl brachte die Gäste mit einem Kopfballtor voran (36.). Unmittelbar nach Wiederbeginn sorgte ein Doppelschlag von Tai Baribo (47.) und Maurice Malone (48.) für klare Verhältnisse. Die Beiden mussten den Ball nach Hereingaben aus kurzer Distanz nur noch über die Linie befördern.

Die Wolfsberger stehen damit zum dritten Mal in Folge in der Runde der letzten acht. In den vergangenen beiden Auflagen war dann erst im Halbfinale Endstation. Für die Linzer war der Ehrentreffer von Stürmer Ronivaldo per Kopf (83.) die einzige Ausbeute.