Wachid Borchashvili bei EM nach Poolsieg um Bronze

Der Oberösterreicher Wachid Borchashvili hat am Samstag bei den Judo-Europameisterschaften in Montpellier in der Klasse bis 81 kg seinen Pool gewonnen und hat damit eine Chance auf einen Medaillengewinn. Die erste Möglichkeit ließ er mit einer Niederlage gegen den Türken Vedat Albyrak aus. Nun geht es gegen den Deutschen Dominic Ressel um Bronze, dem Verlierer bleibt Rang fünf. Ein übriges ÖJV-Quintett ist am Samstag vorzeitig ausgeschieden.

Wachid Borchashvili konzentriert sich auf seine Medaillenchance/Archiv

Der 25-jährige Borchashvili setzte sich in Pool A nach einem Freilos gegen den 27-jährigen Niederländer Frank de Wit, den 28-jährigen Italiener Antonio Esposito und gegen den 26-jährigen Belgier Matthias Casse durch. Gegen den 30-jährigen Albyrak war dann Endstation im Kampf um Gold, dessen Finalgegner ist der Georgier Tato Grigalashvili. Die anderen Österreicher blieben sieglos. Der Olympia-Dritte Shamil Borchashvili musste sich bis 81 kg Selim Tschajew aus Aserbaidschan geschlagen geben. Bei den Frauen kam in der Klasse bis 63 kg für Lubjana Piovesana gegen die Finnin Emilia Kanerva und für Magdalena Krssakova gegen die Rumänin Fiorentina Ivanescu das Aus. In der Klasse bis 70 kg erwischte es die Olympia-Zweite Michaela Polleres gegen die Slowenin Anka Pogacnik und Elena Dengg gegen die Rumänin Serafima Moscalu.