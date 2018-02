Wacker Innsbruck nach 2:0 in Hartberg Gewinner der Runde

Wacker Innsbruck darf sich als Sieger der ersten Frühjahresrunde der Fußball-Erste-Liga fühlen. Während die Rivalen um den Aufstieg patzten, setzten sich die Tiroler beim direkten Konkurrenten TSV Hartberg am Freitagabend mit 2:0 (1:0) durch. Christoph Freitag erzielte bereits in der 9. Minute die Innsbrucker Führung, Florian Jamnig gelang in der 85. Minute die späte Entscheidung.

SN/APA (Leodolter)/MARKUS LEODOLTER Wacker Innsbruck stieß auf Platz zwei der Tabelle vor