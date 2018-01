Walkner behielt bei Dakar vor dem Ruhetag Gesamtrang drei

Motorradpilot Matthias Walkner hat auf der sechsten Etappe der Rallye Dakar seinen dritten Gesamtrang behalten. Der Salzburger belegte am Donnerstag auf dem Teilstück von Arequipa in Peru nach La Paz in Bolivien Platz acht. Der Sieg ging an seinen KTM-Markenkollegen Antoine Meo vor Honda-Pilot Kevin Benavides. Der Argentinier übernahm damit von Yamaha-Fahrer Adrian van Beveren die Gesamtführung.

SN/APA (AFP)/CRIS BOURONCLE Walkner behielt auf der sechsten Etappe seinen dritten Gesamtrang