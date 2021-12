Walser Ringer bereit für 54. Meistertitel

Mit einem 38:18-Auswärtssieg gegen den RSC Inzing legte der AC Wals den Grundstein für den 54. Mannschaftsmeistertitel. Großes Finale am Samstag.

Ohne Simon Marchl, der am Freitag von Vereinsarzt Peter Lechenauer am Knie erfolgreich operiert wurde, traten der AC Wals mit seinem Cheftrainer Matthias Ausserleitner zum ersten Finalkampf in der Ringerbundesliga in Tirol an. Dabei stellten sie in Telfs mit einem klaren 38:18-Sieg gegen den RSC Inzing die Weichen für den 54. Mannschaftsmeistertitel.



16-Jähriger wurde zum Ringer des Tages

Ringer des Tages - wie heuer schon des öfteren in der 1. Ringer-Bundesliga - war der erst 16-jährige ...