War es im Lockdown einfacher zu dopen?

Österreichs Fahnder bilanzieren: Die Pandemie hat die Arbeit der Dopingjäger erschwert, aber auch das Geschäft ihrer Gegner.

Die Coronapandemie, so heißt es, habe das Beste und das Schlechteste im Menschen hervorgebracht. Heißt das im Sport, dass die Aktiven Quarantänephasen genutzt haben, um ohne Gefahr des Erwischtwerdens Doping zu betreiben? Österreichs oberster Dopingjäger beantwortete dies am Dienstag mit "Jein". Zwar habe die Pandemie mit Ausgangsbeschränkungen, Quarantäne und sonstigen Begleiterscheinungen "gravierende Auswirkungen" auf das Kontrollsystem gehabt, sagte Michael Cepic, Geschäftsführer der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA), in seiner Jahresbilanz. Die Einschränkungen hätten aber alle Lebensbereiche erfasst und so auch die Planung ...