Warholm und Ingebrigtsen begeistern Heimfans

Die beiden Norweger Karsten Warholm und Jakob Ingebrigtsen haben die Fans beim Diamond-League-Meeting in ihrer Heimat begeistert. Warholm siegte am Donnerstag in Oslo bei seinem Saisondebüt über 400 m Hürden ebenso souverän und in starker Zeit wie Ingebrigtsen über 1.500 m.

BILD: SN/APA/NTB/FREDRIK VARFJELL Warholm lief zur Freude der Fans in Oslo zum Sieg

Weltrekordhalter Warholm deklassierte das Feld und siegte in 46,52 Sekunden, der viertbesten Zeit der Geschichte. Ingebrigtsen, der in der Vorwoche in Paris Weltbestzeit über zwei Meilen aufgestellt hat, gewann in 3:27,95 Minuten mit neuem Europarekord. "Der heutige Tag zeigt, dass ich unter den richtigen Umständen den Weltrekord angreifen kann, vielleicht sogar dieses Jahr. Es war wirklich ärgerlich, dass ich vergangenes Jahr verletzt ausgefallen bin, und ich wollte sicherstellen, dass ich mit einem großen Knall zurückkomme", erklärte Warholm. Über 200 m bestätigte der US-Amerikaner Erriyon Knighton seine Hochform. Der erst 19-Jährige siegte mit klarem Vorsprung in 19,77 Sekunden und holte sich den dritten Sieg auf seiner Europa-Tour hintereinander. Der kanadische Olympiasieger Andre De Grasse kam in 20,33 Sekunden nur auf Rang fünf.