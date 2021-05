Warner mit zwei Siegen stark in zweiten Götzis-Tag gestartet

Damian Warner hat am Vormittag des zweiten Tages beim Mehrkampfmeeting in Götzis nach dem Hürdensprint auch den Diskusbewerb gewonnen. Er führt damit im Mösle-Stadion nach sieben Disziplinen mit 6.640 Punkten vor seinem Landsmann Pierce Lepage (6.223) und dem Belgier Thomas van der Plaetsen (5.984). Hochgerechnet auf seinen bisher besten Zehnkampf würde Warner die 9.000-Punkte-Marke knacken. Weiter geht es mit dem Stabhochsprung um 13.00 Uhr.

Warner hatte am Samstag mit 4.743 Punkten das beste Halbzeitergebnis eines Zehnkämpfers in der Geschichte aufgestellt. Er verpasste über 100 m in 10,14 Sekunden den von ihm gehaltenen Weltrekord nur um 2/100 und flog im Weitsprung mit dem kanadischen Rekord von 8,28 m zum neuen Disziplinen-Weltrekord - jeweils freilich Weltbestmarken innerhalb eines Zehnkampfes. Am Sonntag schaffte er dies auch über 110 m Hürden, in 13,36 Sekunden verbesserte er die von ihm gehaltene Zehnkampf-Bestmarke in dieser Disziplin. Den Diskus schleuderte er auf 48,43 m, so gut war er noch nie in einem Mehrkampf gewesen.

"Gestern war wunderbar, ich hätte auch heute nicht besser starten können. Ehrlich gesagt, ist das alles eine große Überraschung für mich, die Trainingsbedingungen in der Corornazeit waren nicht die besten. Ich wusste nicht, in welcher Form ich sein werde", sagte der 31-Jährige.

Die 9.000 Punkte nehmen damit immer konkretere Formen an. Diese Barriere übertrafen bisher nur der Tscheche Roman Sebrle (9.026/2001), der US-Amerikaner Ashton Eaton (9.039/2012 und 9.045/2015) sowie der französische Weltrekordhalter Kevin Mayer (9.126/2018).