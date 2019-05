Warner und Johnson-Thompson nach erstem Götzis-Tag voran

Der Olympia-Dritte Damian Warner aus Kanada und die britische Vizeeuropameisterin Katarina Johnson-Thompson liegen nach dem ersten Tag des Mehrkampf-Meetings in Götzis souverän in Führung. Warner hält im Zehnkampf zur Halbzeit bei starken 4.596 Punkten, Johnson-Thompson sammelte am Samstag in den ersten vier Disziplinen des Siebenkampfs 4.034 Zähler.

SN/APA/EXPA/PETER RINDERER Damian Warner führt nach einem starken ersten Tag