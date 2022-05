Warum Salzburg Österreichs schnellster Marathon ist

Eine erstaunliche flache Strecke birgt bei den Lauffestspielen am Wochenende Rekordpotenzial.

Berge prägen zwar das Stadtbild von Salzburg, doch der Marathon in der Mozartstadt am Sonntag (Start 9 Uhr) ist eine superflache Angelegenheit. Ganze neun Meter Höhenunterschied liegen zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Punkt der 21,1-Kilometer-Schleife, die für die "Marathonis" zwei Mal zu bewältigen ist. Mehr als 1000 Meldungen liegen allein für diesen Bewerb vor, in dem auch die österreichischen Meister 2022 ermittelt werden.

Ob Spitzenathleten oder Hobbyläufer, sie alle schätzen es, wenn die lange Distanz nicht auch ...