Warum Weltmeisterin Stella Hemetsberger bei ihrem Empfang hungrig blieb

Wenige Tage nach ihrem Weltmeistertitel im Kickboxen gab es einen herzlichen Empfang für Stella Hemetsberger durch Freunde und Familie in der Heimat.

Das "Alchimiste Belge" in der Bergstraße war brechend voll, als die 24-jährige Salzburgerin eintraf. Trainer Roland Schwarz, viele Freundinnen, Kickbox-Kollegen vom RS-Gym in Siezenheim sowie ihre Eltern waren da, um den WM-Titel der Polizeisportlerin in der Kategorie bis 60 kg in Albufeira (POR) gebührend zu feiern. Besonders herzlich begrüßt wurde Hemetsberger nach ihrem lautstark bejubelten Einzug von der eigens aus dem Pinzgau angereisten Christin Fiedler. Die einstige Profi-Kickboxerin hat als Trainerin das damalige Nachwuchstalent entdeckt.

"Always hungry" lautet das Motto der topmotivierten Stella Hemetsberger. Beim Empfang war das wörtlich zu nehmen, obwohl für die Feierrunde reichlich Schnitzelsemmeln und Krapfen serviert wurden: "Ich muss schon Gewicht für die Thaibox-EM nächste Woche in Antalya machen", erklärte die Sportlerin den Verzicht.

Der WM-Titel war nach der Goldmedaille bei den World Games 2022 der größte Erfolg der Stadt-Salzburgerin. In Albufeira dominierte sie klar und gewann alle ihre Kämpfe mit deutlichem Vorsprung.