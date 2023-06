Was heißt Spielwitz auf finnisch? Neuer Club für Victoria Deisl

Volleyball-Nationalspielerin Victoria Deisl setzt ihre Europareise als Legionärin fort: Die Seekirchnerin spielt kommende Saison bei Hämeenlinna in Finnland fort.

Mit dem ÖVV-Nationalteam befindet sich Vici Deisl derzeit auf der Erfolgswelle: Am Mittwoch gelang der Truppe von Teamchef Roland Schwab in Schwechat ein beeindruckender 3:0-Heimsieg über Estland. Damit besteht noch eine realistische Chance auf den ersten Platz im Pool A der European Silver League. Im Fernduell mit Estland braucht es dafür am Samstag einen Sieg gegen Nordmazedonien.

Deisl war als Zuspielerin gegen Estland eine der besten am Platz, auch motiviert durch die neue Herausforderung auf Clubebene: Sie wird ab Herbst beim finnischen Vizemeister Hämeenlinna Pallakerho spielen.

Nach Stationen bei Kanti Schaffhausen (Schweiz) und Dukla Liberec (Tschechien) ist dies das dritte Auslandsengagement für die 23-jährige Seekirchnerin. Zuvor war sie zwei Mal Meisterin mit den Steelvolleys Linz. "Mein Ziel ist es, in den größten Ligen Europas zu spielen", sagt sie. "Ich glaube, dass Hämeenlinna mir helfen wird, dieses Ziel zu erreichen."

Optimistisch ist Deisl nach ihren bisherigen Erfahrungen auch, was die unbekannte Sprache angeht. Ihr erstes Statement für die Club-Webseite zeigt, welch kuriose Blüten die automatische Übersetzung treiben kann: Als eine ihrer Stärken nannte sie "Spielwitz am Netz". Der finnische Begriff dafür wird von Google Translate mit "ein Netzwerk von Intrigen" rückübersetzt...